© (c) APA/AFP/THOMAS SAMSON (THOMAS SAMSON)

Euphorische Zusammenschlüsse, krachende Scheidungen, Zweckehen und Notfusionen – die globale Autoindustrie hat in Sachen Verpartnerung schon alles geboten. In welche Kategorie ist die nun geplante „Hochzeit“ zwischen der französischen PSA-Gruppe und dem italienisch-amerikanischen Fiat-Chrysler-Konzern (FCA) einzureihen? Es ist von allem etwas dabei. Nehmen die jetzt aufgenommenen konkreten Fusionsverhandlungen den gewünschten Lauf, dann würde der (nach Volkswagen, Toyota und Renault-Nissan) viertgrößte Autokonzern der Welt entstehen. Zusammen verkauften beide Konzerne zuletzt 8,7 Millionen Fahrzeuge im Jahr. Der gemeinsame „Marken-Bauchladen“ wäre enorm – und herausfordernd. Anders als im Fall der zuletzt spektakulär gescheiterten Fusion von Fiat-Chrysler mit Renault scheinen die Aussichten auf eine tatsächliche Vereinbarung diesmal besser zu sein. Zwar sollte der Stolz der traditionsreichen Industriefamilien, der Agnellis aus Italien und der Peugeots aus Frankreich, nicht unterschätzt werden und auch die französische Staatsbeteiligung an PSA (knapp zehn Prozent der Stimmrechte) könnte noch Unwägbarkeiten mit sich bringen, doch die Zuversicht ist dennoch groß. Der angestrebte Zusammenschluss auf Augenhöhe, beide Seiten sollen jeweils 50 Prozent halten, wird – zumindest vorerst – auch auf politischer Seite begrüßt.