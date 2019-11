Familie Heineken prämiert Grazer Brauer, Puntigamer investiert in riesige Fotovoltaik-Anlage.

© Brauerei Puntigam (c) zepp-cam

Für uns ist das wie ein Sieg der Champions League, eine riesige Ehre, die zeigt, dass wir hier in Puntigam unser Handwerk verstehen“ – Braumeister Gerald Zanker hat schon viel erlebt, doch jenen Tag, den er heuer in Amsterdam erleben durfte, bezeichnet er selbst „als eine Art Krönung“. Die Brauerei Puntigam – sie ist als Teil der Brauunion eine von mehr als 200 im Heineken-Konzern – wurde als weltweit beste Brauerei des Gesamtkonzerns prämiert. Heineken lässt dafür zwölf Mal im Jahr von einem externen Prüflabor die Qualität des an den jeweiligen Standorten produzierten Heineken-Biers „auf Herz und Nieren“ überprüfen, dafür werden Proben gezogen und anhand von 40 Parametern analysiert, wie Zanker erläutert.