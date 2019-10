Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © pogonici - stock.adobe.com

Nachhaltige Investments

Martin Schaller, Raiffeisen Landesbank Steiermark: Sparen ist weiterhin wichtig, muss heute aber deutlich vielschichtiger betrachtet werden. In unseren Beratungsgesprächen, fragen wir unsere Kunden nach ihren individuellen Kriterien, loten Veranlagungshorizont und Risikobereitschaft aus. Wir müssen und wollen ja auf die Wünsche und Problemstellungen der Kunden eingehen, wir wollen nicht sagen, hier ist unser Bauchladen und aus dem bedienen wir euch jetzt. Wir erfragen die persönlichen Bedürfnisse des Kunden und bilden darauf die Bausteine ab. Ich persönlich veranlage verstärkt in Nachhaltigkeitsfonds. Aus zwei Gründen: Zum einen weil ich mir dadurch höhere Erträge erwarte und zum zweiten, weil ich glaube, dass es wichtig ist, in nachhaltige Produkte zu investieren. Hier spielt auch die gesellschaftliche und soziale Verantwortung eine Rolle. Auch das Kundeninteresse ist groß, wir verkaufen heute 20 Mal mehr Nachhaltigkeitsfonds als vor fünf Jahren, der Anteil am Fonds-Gesamtvolumen bei privaten Anlegern macht bereits mehr als 14 Prozent aus.