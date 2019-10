Der Nahrungsmittelkonzern versicherte, die in Verdacht stehenden Produkte würden "alle lebensmittelrechtlichen Vorschriften in der EU" erfüllen.

Der Nahrungsmittelkonzern Nestle hat am Abend auf Vorwürfe reagiert, die von der deutschen Verbraucherorganisation foodwatch am Donnerstag erhoben worden waren. "Wir möchten allen Müttern und Vätern versichern, dass die Babys weiterhin sicher mit unserer Säuglingsnahrung gefüttert werden können", hieß es in einer Aussendung.

Die Babymilchpulver "Beba Optipro Pre" und "Beba Optipro 1", die laut foodwatch mit aromatischen Kohlenwasserstoffen (MOAH) verunreinigt sein sollen, "erfüllen alle lebensmittelrechtlichen Vorschriften in der EU", hielt das Unternehmen in der von Nestle Österreich an die APA übermittelten Stellungnahme fest. Die von den Konsumentenschützern erhobenen Vorwürfe würden aber sehr ernst genommen: "Natürlich werden wir mit foodwatch in Kontakt treten, um den Bericht besser nachvollziehen zu können." Besorgte Eltern können sich mit ihren Fragen an das "Nestle-Babyservice" unter der Telefonnummer +49 (0)800 23 44 944 wenden.

Kann man sich heutzutage überhaupt noch gesund ernähren? Mineralöl in Säuglingsnahrung, Folienreste in Babybrei, Schimmelkeime im Joghurt, Listerien in Käse und Wurst, verunreinigtes Fleisch, verseuchte Milch: Kann man sich heutzutage überhaupt noch halbwegs gesund ernähren und Vertrauen in Lebensmittel haben? Man muss bei jedem Lebensmittel davon ausgehen, dass ein ungesunder Bestandteil enthalten ist. Wenn man in Bioläden einkauft, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich zerbreche mir darüber nicht den Kopf. Ich kann es ohnehin nicht ändern, also kaufe ich ein worauf ich Lust habe.