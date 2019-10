Facebook

Mario Draghi hat nie die Zinsen angehoben © APA/AFP/FREDERICK FLORIN

Wenn die Amtszeit von EZB-Präsident Mario Draghi mit 1. November endet, wird er in die Geschichte eingehen. Mitten in der Euro-Schuldenkrise hat er die Märkte beruhigt mit dem berühmten Sager: "Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten."