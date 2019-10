Facebook

Das Trommeln von Bankern und Finanzmarktexperten, mehr in Fonds anzusparen oder Aktien zu kaufen, bleibt in Österreich ungehört. Wer Geld zum Sparen hat, legt es meistens so auf die hohe Kante, dass er es sofort wieder in der Hand haben kann. Im Schnitt werden pro Kopf und Monat 137 Euro zur Seite gelegt.