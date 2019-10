Quartalsergebnis Chiphersteller ams zuversichtlich für Einigung mit Osram

ams war mit einem ersten Kaufangebot für Osram gescheitert, will sich aber nicht geschlagen geben. Am Freitag hatte der steirische Konzern ein neues Offert angekündigt, wobei am Preis von 4,6 Milliarden Euro nichts geändert wurde. Allerdings wurde die Mindestannahmequote auf 55 Prozent gesenkt. Zwischen beiden Seiten gab es zudem Gespräche über eine künftige Zusammenarbeit. An den erwarteten Kostensynergien durch einen Zusammenschluss von 300 Millionen hält der Chiphersteller fest. ams ist mit knapp 20 Prozent bereits größter Aktionär des deutschen Traditionskonzerns.