Für eine der weltgrößten Kartonmaschinen, die derzeit in Aalen errichtet wird, liefert der steirischer Anlagenbauer GAW die Komponenten für die Chemikalienaufbereitung.

Nina Pildner-Steinburg und Wolfgang Senner © GAW/(c) HELDENTHEATER

Sie wird eine der größten Kartonmaschinen der Welt sein - und für die Realisierung werden steirische Komponenten eine Schlüsselrolle für die Chemikalienaufbereitung spielen. Die Papierfabrik Palm errichtet derzeit im deutschen Aalen eine neue Hightech-Anlage und investiert dafür eine halbe Milliarde Euro. Der Spatenstich erfolgte im Juni, die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant. Die neue Papiermaschine PM5 wird zu einer Verdoppelung der Kapazität des Werkes führen und drei bestehende Papiermaschinen ersetzen. Palm setzt ausschließlich Recyclingfasern, die aus Altpapier stammen, zur Papierproduktion ein. Ein starker Fokus liegt in der Energieeffizienz: So wird der Wasserverbrauch, laut Unternehmensangaben, pro Tonne Papier durch die neue Anlage halbiert - bei doppelter Produktionsmenge wird die gleiche Menge an Wasser wie bisher verwendet.