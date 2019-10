Facebook

Anita Frauenwallner mit der Urkunde © Ballguide/Leitgeb

Ich hatte noch Latein in der Schule“, erklärt Allergosan-Gründerin Anita Frauwallner, „deshalb weiß ich, dass Senator jemand wirklich bedeutender ist“. Es ist ein Titel, den sie nun auch selber trägt. Am Firmensitz im Süden von Graz wurde sie offiziell in den „Senat der Wirtschaft“ aufgenommen. Die Organisation versteht sich als Thinktank und besteht größtenteils aus Unternehmer-Persönlichkeiten aus dem Mittelstand. Wobei Vorstandsvorsitzender Hans Harrer betont: „Wir sind parteiunabhängig. Unser Ziel ist es, die ökosoziale Marktwirtschaft voranzubringen.“