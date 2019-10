Auch AWS- und FFG-Geschäftsführer in siebenköpfigem Forschungs- und Wissenschaftsrat, der die Kärntner Landesregierung bei Innovations- und Technologiepolitik beraten soll.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Bereits im November 2018 stellte die Kärntner Landesregierung einen Forschungs- und Wissenschaftsrat in Aussicht, der die Landespolitik bei Strategien in der Forschung-, Technologie und Innovationspolitik berät. Die Suche nach einer Expertenrunde anerkannter Persönlichkeiten, die auch von Kärntner Institutionen unabhängig sind und den weiten Blick von außen mitbringen, ist nun abgeschlossen. Am kommenden Freitag wird sich der neue Kärntner Forschungsrat auf einer Pressekonferenz vorstellen.