Erste Group feiert 200-Jahr-Jubiläum der Spar-Casse mit Festkonzert. Andreas Treichl appeliert an Politik, stärker auf Vermögensbildung in alternder Gesellschaft zu achten.

© EB/Daniel Hinterramskogler

Den Goldenen Saal im Wiener Musikverein, alljährlich Ort des Neujahrskonzerts der Wiener Philhamoniker, hat man kunstvoll blau inszeniert. Auf der Bühnenleinwand prangte riesig das Postulat der in einem Verein organisierten "Menschenfreunde", die am 4. Oktober 1819 die ersten 100 Einlagenbücher an Kinder aus mittellosem Stand vergaben und damit die Erste Österreichische Spar-Casse begründeten: "Kein Alter, kein Stand, kein Geschlecht, keine Nation ist von den Vorteilen ausgeschlossen, welche die Spar-Casse jedem Einlegenden anbietet".

"Ökonomische Revolution"

Damit hätten Erste Group und Sparkassen bis heute "eine hochelegante Verfassung", würdigte Bundespräsident Alexander van der Bellen. "Gleiche Rechte waren damals etwas Sensationelles, Sparbuch für alle und kleine Kredite eine ökonomische Revolution." Mit ihrem egalitärem Menschenbild hätten die Sparkassen die demokratische Transformation beschleunigt und auch in die Länder Zentral- und Osteuropas getragen, so der Bundespräsident.

Sparbuch-Start-Up

Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Rödler beschrieb die Gründung der Spar-Casse vor 200 Jahren als "Start-Up für das hochinnovative Finanzprodukt Sparbuch". Die Werte der Gründer würde die Erste Group heute noch leben, sagte er und würdigte Andreas Treichl, der seit 25 Jahren Vorstand und seit 23 Jahren Generaldirektor ist und "die Bank mehr als alle Vorgänger geprägt" habe.

An Wert die Deutsche Bank erreicht

Treichl und die 47.000 Mitarbeiter in 1444 Filialen im CEE-Raum haben 2018 ein Rekord-Betriebsergebnis von 1,447 Milliarden Euro für das Jubiläum hingelegt. Ein Denkmal setzten die Finanzmärkte dem bald in die Erste Bank Stiftung wechselnden Treichl, indem die Erste Group heuer mit rund 13 Milliarden Euro Börsewert vorübergehend sogar die Deutsche Bank übertraf.

Schwierigere Vermögensbildung

Treichl nannte die Gründung der Spar-Casse als Demokratisierung des Finanzwesens. Finanzinstitute würden in den nächsten 50 Jahren wichtige Instrumente sein, den Klimawandel, Alterung der Gesellschaft und globales Bevölkerungswachstum zu bewältigen. Eindringlich warnte er, dass die Vermögendbildung für kommende Generationen angesichts der Alterung immer schwieriger werde. Brexit, Mauern und Zölle seien keine Zukunftslöungen, sondern "uraltmodisch". Die Erste Group werde ihrer Tore immer offen halten, um Wohlstand aufbauen zu helfen.

"Auf einen Kaffee und einen Smoke"

Der Bundespräsident würdigte Treichl als "überzegten Europäer, der gegen Verzwergung und für liberale Demokratie" aufgereten sei. Launig lud er ihn zum weiteren Gedankenaustausch ein: "Schauen Sie wieder einmal vorbei bei mir in der Hofburg, auf einen Kaffee und einen Smoke."

Jubel für Currentzis, Grimaud, musicAeterna

Zum würdigen Festakt begeisterte dann das bei den Salzburger Festspielen gefeierte musicAeterna Orchester aus Perm mit Stardirigenten Teodor Currentzis, sowie Pianistin Hélène Grimaud mit Werken von Maurice Ravel und Sergej Prokofjew die Festgäste.

Neben Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Serbiens Ministerpräsidentin Ana Brnabić war die östereichische Finanzszene hochkarätig vertreten, der Süden mit Sparkassen-Verbandspräsident und Vorstandschef der Steiermärkischen Sparkasse, Gerhard Fabisch, sowie Kärntner-Sparkasse-Vorstandsdirektorin Gabriele Semmelrock-Werzer.