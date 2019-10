Fraunhofer eröffnet KI-Innovationszentrum in Klagenfurt. Infineon, Land Kärnten, Industrie und Kammern sichern sieben Millionen Euro für drei Jahre. Für Institute in Wien und Graz fordert Fraunhofer Geld vom Bund.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Winkler

Zehn Personen am Podium der Pressekonferenz symbolisierten die Bedeutung dieser Gründung für Kärnten, sowie die Vielzahl der Mitfinanziers, als Mittwoch Vormittag auf der Alpen Adria Universität Klagenfurt das Fraunhofer Innovationszentrum KI4LIFE eröffnet wurde. Es wird mit zunächst 15 Forscherinnen und Forschern, später mit bis zu 30, Forschung für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz betreiben. "Ziel ist ein Brückenschlag zwischen KI-Grundlagenforschung und vor allem KMU", schaltete sich via Liveschaltung aus dem Fraunhofer Institut in Rostock der dortige Leiter Dieter Fellner hinzu.