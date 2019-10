Ein hochkarätiges Podium diskutierte vor 400 Gästen über die Zukunft der Energieversorgung in Österreich.

Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsitzender des Verbunds © WKStmk

"Wir werden an einem CO2-Preis für alle Sektoren – auch Verkehr und Wohnen – nicht vorbeikommen." Diese Aussage kam am Montagabend nicht von Fridays-for-Future-Demonstranten, sondern von Wolfgang Anzengruber, dem Vorstandsvorsitzenden des Verbund-Konzerns, der in Mellach weiterhin ein Gaskraftwerk betreibt.