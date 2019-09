Facebook

Erste Runde: Am Freitag fuhr die neue Zehnergondel auf der Planai erstmals probeweise bis zur Mittelstation © Planaibahnen

An den Wänden, in den Vitrinen und Regalen Exponate, Schautafeln und Fotos aus der langen Historie des Skifahrens, fein assembliert in der frisch gestalteten Dauerausstellung des Wintersportmuseums Mürzzuschlag. Auf der Leinwand die Bilanzzahlen der letzten Wintersaison: Sie fallen für die steirischen Seilbahnbetreiber mehr als erfreulich aus. So konnte des Gesamtumsatz der Branche gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 112 Millionen Euro gesteigert werden. „Die Passagierzahl ist mit vier Millionen in etwa gleich geblieben“, rechnete Fachgruppenobmann Fabrice Girardoni beim gestrigen Branchentreffen im Mürztal vor.