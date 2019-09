Der Masseverwalter der österreichischen Thomas-Cook-Tochter muss entscheiden, was mit gebuchten Reisen für Oktober geschehen soll.

Selbst Tage nach der Insolvenz ist die Situation für Thomas-Cook-Kunden noch unklar © APA/AFP/INA FASSBENDER

Wer bei einer Thomas- Cook-Tochter in Österreich eine Reise gebucht hat, die nach dem 4. Oktober losgehen sollte, der hängt nach wie vor in der Luft. „Wir brauchen jetzt eine möglichst schnelle Entscheidung des Masseverwalters, dass auch die Reisen nach dem 4. Oktober storniert werden. Erst dann können wir die Betroffenen woanders buchen“, sagt Helga Freund, Vorstand in der Verkehrsbüro Group und dort auch für die Ruefa-Reisebüros zuständig.