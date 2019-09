Die ams AG lässt bei Osram nicht locker. Um die Übernahme doch noch in trockene Tücher zu bringen, wird das Angebot erhöht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zentrale der ams AG in Premstätten © AMS AG

Die ams AG reagiert auf die Ankündigung der US-Investoren Bain und Advent, ein neues Angebot für die Übernahme der Osram zu legen. Das derzeit laufende Angebot von 38,5 Euro pro Aktie wird auf 41 Euro anghoben. Der Schritt war auch nötig, weil der Aktienkurs der Osram inzwischen über dem bisherigen Angebot liegt.

Der erhöhter Preis entspricht Prämie von 42 Prozent gegenüber unbeinflusstem OSRAM-Aktienkurs (EUR 28,92) und Anhebung um 2,50 Euro je Aktie gegenüber dem vorherigen Angebot von 38,50 Euro. Das Angebot gilt bis 1. Oktober. Finanziert werden soll die Übernahme weiterhin über Kreditlinien, für die es bereits Zusagen gibt.

"Wir ermöglichen OSRAM-Aktionären, von unserem Endgültigen Angebot mit seinen deutlich verbesserten Konditionen zu profitieren, und wollen jeglichen Spekulationen über ein ungewisses Indikatives Drittbieterangebot ein Ende setzen", sagte Alexander Everke, CEO von ams.

Eine Standortgarantie soll es - zumindest für drei Jahre - geben: Mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat von Osram sei eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen worden, die verbindliche und umfassende Zusagen zur Sicherung der Osram-Mitarbeiter und Produktionsstandorte in Deutschland enthalte. Die ams werde bestehende deutsche Produktionsstätten in Regensburg, Berlin, Schwabmünchen, Herbrechtingen, Traunreut und Eichstätt "für mindestens drei Jahre weiterbetreiben".

Bestehende Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und ähnliche Vereinbarungen in Deutschland würden fortgesetzt, darunter das im Juli 2017 mit der deutschen Gewerkschaft IG Metall und den Arbeitnehmervertretern von Osram beschlossene Eckpunktepapier "Zukunftskonzept Deutschland". Auch bestehende Pensionspläne blieben "unverändert beibehalten".

Anleger warten ab

In den vergangenen Wochen hatte ams für rund 150 Millionen Euro gut vier Prozent an Osram aufgekauft. Im Zuge des Übernahmeangebots hatten ams bis Mittwochabend nur 2,3 Prozent der Osram-Aktionäre ihre Papiere angedient. Insgesamt hat ams damit Zugriff auf 6,7 Prozent an dem Übernahmeobjekt.

ams muss bis Dienstag (1. Oktober) auf 62,5 Prozent an Osram kommen, damit die Übernahme nicht scheitert. Die meisten großen Investoren warten allerdings bis zum letzten Moment, ehe sie sich entscheiden.

Die Ankündigung von Bain und Advent, wonach sie ein Gebot mit einem "bedeutsamen Aufschlag" auf die 38,50 Euro planen, dürfte zahlreiche institutionelle Anleger weiter zögern lassen. Die Privatanleger, die rund 20 Prozent an Osram halten, versucht ams derzeit mit Rundfunkspots, Plakaten, Briefen und mit einer Telefon-Hotline zu motivieren, ihre Osram-Aktien zu verkaufen.