Monatelang liefen Vorbereitungen unter Stillschweigen, nun ist eine weitere starke Aufwertung für Kärnten als "Technologieland im Süden" perfekt. Das renommierte Forschungsinstitut Fraunhofer lässt sich auch in Kärnten nieder. Fraunhofer Austria wird nach Wien, Graz und Wattens in Klagenfurt einen vierten Standort in Österreich eröffnen. Geplant ist ein Innovationszentrum, das sich auf Forschung zur Digitalisierung und speziell zur Künstlichen Intelligenz mit konkreten Anwendungen konzentrieren wird. Am kommendne Dienstag werden Dieter Fellner und Wilfried Sihn, die Geschäftsführer von Fraunhofer Austria, auf einer Pressekonferenz an der Universität Klagenfurt gemeinsam mit LH. Peter Kaiser, Infineon-Chefin Sabine Herlitschka, sowie unter Anderen den Präsidenten von IV und WKK, Timo Springer und Jürgen Mandl, sowie Rektor Oliver Vitouch, die Ansiedlung vorstellen.