Die Metaller-KV-Verhandlungen sind am Montagvormittag mit der traditionellen Forderungsübergabe der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber in Wien gestartet.

Arbeitgeber-Verhandler Johannes Collini, Gewerkschafter Rainer Wimmer (Pro-GE), und der Geschäftsführer der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer, Andreas Mörk anlässlich der Übergabe der Forderungen der Gewerkschaften an die Industrie am Montag in Wien. © APA/HANS PUNZ

Nicht weniger als 64 Stunden - verteilt auf sieben intensive Verhandlungsrunden - waren es im Vorjahr. Montag Vormittag ist mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaft die neue Lohnrunde für die Metalltechnische Industrie, den mit rund 195.000 Beschäftigten größten Verband der Branche, gestartet. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

"Machen wir Nägel mit Köpfen", so der gewerkschaftliche Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) zu den Arbeitgeber-Verhandlern Johannes Collini und Stefan Ehrlich-Adam. Collini und Ehrlich-Adam begrüßten jeden der rund 80 Betriebsräte einzeln

Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Eintrübungen lautete der Befund von Fachverbandsobmann Christian Knill zuletzt: „Die Party ist vorbei.“ Die Chefverhandler auf der Arbeitnehmerseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp), konterten : „Anscheinend hat die Party vor allem in den Chefetagen und bei den Aktionären stattgefunden, denn bei Managergehältern und Gewinnausschüttungen war man nicht zurückhaltend.“ Im Vorjahr wurde die Lohnrunde bei den Metaller-Verbänden unter den Leitsatz „Wir holen uns zurück, was uns genommen wurde“ gestellt.

Die Lage der Metallindustrie Für den Arbeitsmarktökonomen Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien (IHS) hängt die Metallbranche aufgrund der hohen Exportquote sehr stark an der internationalen Wirtschaftsentwicklung. "In den letzten drei Jahren hat es eine sehr, sehr gute Entwicklung gegeben, aber die Weltwirtschaft hat sich abgekühlt. Darunter leidet auch die österreichische Metallindustrie. Die Aussichten sind momentan nicht besonders", sagt Hofer. Laut Arbeiterkammer ist der operative Gewinn in der Metallindustrie um 14 Prozent zurückgegangen, das Ergebnis werde allerdings stark von einem Unternehmen beeinflusst.

Die Gewerkschaft war aufgrund des damals neuen Arbeitszeitgesetzes (Stichwort „12-Stunden Tag“) erbost und nutzte die KV-Arena für ihren „Gegenschlag“. Nach dem zähen Verhandlungsmarathon, der auch von Aufrufen zu Warnstreiks begleitet wurde, kam u. a. ein Entgeltplus von durchschnittlich 3,46 Prozent heraus.

Eine Höhe, die „heuer nicht drin ist“, wie Knill zuletzt betonte. Er fordert „Besonnenheit und Vernunft“. Wimmer und Dürtscher quittierten das mit den Worten: „Wir müssen Herrn Knill leider enttäuschen: Auch dieses Jahr wird es keine Zurückhaltung vonseiten der Gewerkschaften geben.“ Man spricht von „Erntezeit“ für die Beschäftigten. Christian Knill: „Die Party ist vorbei.“ Foto © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Völlig gegensätzlich fallen auch die Konjunkturbefunde aus. Die Gewerkschaft lässt wissen: „Unsere Analysen zeigen, dass sich die metalltechnische Industrie in den letzten Monaten gut entwickelt hat.“ Knill verweist indes „auf zahlreiche Konjunkturdaten, Produktionszahlen und Firmen-Stimmungsbarometer, die in den vergangenen Monaten nach unten zeigten“. Bereits in zwölf Betrieben der metalltechnischen Industrie gebe es Kurzarbeit. Rainer Wimmer, Karl Dürtscher: „Anscheinend hat die Party vor allem in den Chefetagen und bei den Aktionären stattgefunden." Foto © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Die Industrie wünscht sich insgesamt einen „zeitgemäßeren Kollektivvertrag“, der etwa auch den digitalen Wandel berücksichtigt. Die Gewerkschaft streicht die Notwendigkeit von höheren Freizeitanteilen hervor und will einen Rechtsanspruch auf eine Vier-Tage-Woche durchsetzen, was die Arbeitgeber auf KV-Ebene ablehnen. Für Zündstoff ist also gesorgt. Dass der Verhandlungsstart noch vor der Nationalratswahl erfolgt, trägt wohl auch dazu bei.

Auch eine steirische und eine Kärntner Delegation werden bei den Verhandlungen mit dabei sein. Für Kärnten wird die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) durch den Landesvorsitzenden und AK-Präsidenten Günther Goach, Landessekretär Gernot Kleißner, Landesfrauenvorsitzende Petra Thaler (Betriebsratsvorsitzende Mahle Filtersysteme) sowie Stefan Unterweger (Betriebsrat Schwing) und Martin Kowatsch (Betriebsratsvorsitzender Veitsch-Radex) bei den Verhandlungen vertreten sein. Für die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Kärnten sind Regionalsekretär Jürgen Binter und Betriebsratsvorsitzender Franz Tscharnuter (Flowserve) vor Ort.