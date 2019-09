Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© HTS/(c) Phil MEINWELT Werbefotograf (Werbefotograf Phil MEINWELT)

Wer einen blühenden Garten haben will, an dem sich alle erfreuen können, kann sich keine Schrebergärten leisten“ – unter diesem Leitsatz wurde vor 15 Jahren der damals dritte steirische Cluster aus der Taufe gehoben. Nach dem Auto- und dem Holzcluster wurden damit im Jahr 2004 auch die Vernetzungen im Bereich der Humantechnologie vorangetrieben. Der klare Auftrag: Man soll als „Brückenbauer zwischen Forschung, Entwicklung und Wirtschaft“ fungieren. In dieser Woche feiert der Humantechnologie-Cluster (HTS) sein Jubiläum.