Mit dem Sensor versorgt ams etwa Hersteller von kabellosen Kopfhörern (Symbolfoto) © magneticmcc - stock.adobe.com

Möglichst kleine Technologie, die möglichst großen Einfluss hat. So in etwa kann man die gängige Philosophie des steirischen Sensorspezialisten ams AG verknappen. Als aktuellstes Beispiel dient das, wie es von Unternehmensseite heißt, „weltweit kleinste digitale Näherungssensormodul“. Dieses nämlich will ams nun auch offiziell auf die Märkte entlassen.