Martin Kollmann © Ventrex/alexkrischner.com

Der Ventilspezialist Ventrex mit Sitz in Graz hat mit Martin Kollmann einen neuen Geschäftsführer. Er folgt in dieser Position Burkhard Haemer nach, der dem Unternehmen mit seiner Expertise als Finanzchef erhalten bleibt.

Kollmann ist ein erfahrener Manager in der Autobranche, fast zehn Jahre war er zuletzt als Managing Director von Kendrion in Eibiswald tätig. Mit Oktober 2018 verantwortete er zusätzlich die gesamten operativen Geschäfte der internationalen Kendrion Automotive Sparte. Kollmann will Ventrex „zum ersten Ansprechpartner für Ventil- und Kompressor-Technik für die Mobilität der Zukunft“ machen.

Der Standort Graz, an dem noch im September das neue Kompetenzzentrum für Produktion und Entwicklung fertiggestellt wird, werde weiterhin „auf Innovations- und Wachstumskurs“ gehalten. Ventrex, seit 2015 Teil der niederländischen Aalberts N.V., hat zuletzt mit 165 Beschäftigten 45 Millionen Euro umgesetzt.