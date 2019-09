In Österreich fordert die Internationale Luftfahrtorganisation sogar das Ende der Ticketsteuer. Zurückhaltung beim Fliegen sehe man derzeit und auch in Zukunft global gesehen nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Luftfahrtsbranche rechnet mit deutlichen Passagierzuwächsen © APA/ROLAND SCHLAGER

Dass Funktionäre der International Air Transport Organisation (IATA) in Wien ausgerechnet in Zeiten der heißesten Wahlkampfphase auftreten, ist kein Zufall. Peter Malanik, Präsident des Österreichischen Luftfahrtverbands, war längere Zeit selbst beruflich auf einem IATA-Ticket unterwegs. Als einer der ehemaligen AUA-Chefs setzt er sich seit Jahren für die Interessen der Branche und damit wenig überraschend für ein Ende der Ticketsteuer ein. Am heutigen Donnerstag geht überdies das Jahressymposium des Luftfahrtverbandes in Wien über die Bühne.