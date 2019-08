Neue Finanzministerin?Ökonomin Reichlin: „Zweckehe, aber Chance für Italien“

Facebook

Lucrezia Reichlin in Alpbach © Adolf Winkler

Die Expertise von Lucrezia Reichlin kann sich sehen lassen. Die in Rom gebürtige Professorin an der London Business School war 2005 bis 2008 Direktorin der Europäischen Zentralbank in Frankfurt im Ressort General Research. In Mailand saß sie im Aufsichtsrat der Unicredit. In Alpbach galt ihr auch aus akutem Grund hohe Aufmerksamkeit.