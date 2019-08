Aus BDI-Produktion Steirischer Coup: Hartberger Alge für Kosmetik von Ringana

Facebook

BDI investierte 16 Millionen Euro in den Aufbau der Algenproduktion in Hartberg, die Anfang des Jahres in Betrieb genommen wurde © bdi/PIERER

Vor weniger als einem Jahr eröffnete BDI – Biolife Science die erste österreichische Produktionsanlage für die Blutregenalge im Ökopark Hartberg. Jährlich 15 Tonnen Astaxanthin will BDI aus der Alge gewinnen, gab Vorstand Markus Dielacher als Ziel aus; der rötliche Farbstoff ist ein natürliches Antioxidans, das für Tierfutter, Nahrungsergänzung für Menschen und in der Kosmetik eingesetzt wird. Astaxanthin ist außerdem ein Zell- und Membranschutz. Die Kosmetik ist die Stoßrichtung von BDI, die mit Ringana nun nicht nur einen namhaften Abnehmer gefunden hat, sondern auch einen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Ringana, 1996 gegründet, stellt in Hartberg Nahrungsergänzungsmittel und Naturkosmetik her, vertreibt sie international und kam 2018 auf 80 Millionen Euro Umsatz. Das Kennzeichen der Kosmetik ist – wegen der rein natürlichen Zutaten – das Ablaufdatum.