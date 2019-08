Facebook

Flughafen Triest © KK

Höchst aufmerksam verfolgt man am Flughafen Triest Investitionspläne der Lilihill-Gruppe am Klagenfurter Flughafen. Auch der Airport Triest, der letztes Jahr mehrheitlich an den als Flughafeneigentümer erfahrenen Investmentfonds „F2i“ ging, plant Investitionen von 30 Millionen Euro, in Laibach investiert die Fraport mehr als 40 Millionen.