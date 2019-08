Facebook

© (c) AP (Martin Meissner)

Das nächtliche Gewitter hat nicht ausgeputzt. Gewölk richtet sich aber nicht nur über Alpbach dauerhaft ein. So ragen am Konjunkturhimmel die Vorboten einer dunklen Rezessionswolke aus Deutschland herein, wo im zweiten Quartal 2019 die Wirtschaftsleistung bei minus 0,1 Prozent lag – und nun eine Rezession drohen könnte. Die Nationalbank senkt jedenfalls in ihrer traditionell in Alpbach vorgelegten Prognose Österreichs Wirtschaftswachstum für das 3. Quartal 2019 um die Hälfte von 0,4 auf 0,2 Prozent. Auf seiner Abschiedstour als Gouverneur der Nationalbank sprach Ewald Nowotny Donnerstagabend von einer „moderaten Konjunkturabschwächung im internationalen Sog“ geopolitischer Spannungen. Im Detail räumte er dazu ein: „Die Industrie befindet sich in einer leichten Rezession. Export- und Investitionsdynamik schwächen sich ab.“