Das österreichische Team holt bei der Berufs-WM in Russland elf Medaillen - davon gehen gleich fünf in die Steiermark. Die beste Floristin sowie der beste Betonbauer der Welt kommen aus der Oststeiermark.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Glänzendes Team Austria in Kasan © WKÖ/SkillsAustria

Diese Berufsweltmeisterschaften haben neue Maßstäbe gesetzt - das zeigte sich auch bei der Schlussfeier im russischen Kasan. Vor gut 40.000 Zuschauern wurden dort die Sieger der WorldSkills 2019 gefeiert. Und Österreichs Jungfachkräfte konnten einmal mehr international aufzeigen. Insgesamt gingen - wie schon in Abu Dhabi vor zwei Jahren - elf Medaillen an das rot-weiß-rote Team. Rechnet man auch noch den WM-Titel in der "Future Skills"-Disziplin Industrie 4.0 hinzu, sind es sogar zwölf Medaillen, davon sechs in Gold.