Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

US-Notenbank Jerome Powell © APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD

In einem Jahr wird in den USA gewählt und der amtierende Präsident, Donald Trump, will im Wahlkampf mit seinen Erfolgen prahlen können. Was er jetzt nicht braucht, ist eine Rezession. Allerdings zeigen alle Signale auf eine bevorstehende Abschwächung der US-Wirtschaft hin, welche die Weltwirtschaft mit sich reißen dürfte. Was noch schlimmer ist für Trump: Mit seiner radikalen Handelspolitik ist er maßgeblich verantwortlich für den drastischen Abschwung.