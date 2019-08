Aslywerber in Lehre

Asylwerber sollen ihre Lehre nun doch abschließen dürfen © APA/HELMUT FOHRINGER

Dramatische Appelle, harsche Kritik – auch aus den eigenen Reihen –, das alles schien nicht zu helfen. Die Bundes-ÖVP blieb hart und hat den einstigen türkis-blauen Regierungskurs nicht verlassen. Bis jetzt. Nachdem vor einigen Tagen bereits Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck eine „Neubeurteilung“ in der Frage, ob Asylwerber bei einem negativen Asylbescheid ihre Lehre in Österreich abschließen dürfen, angeregt hatte, überraschte nun Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit einem entsprechenden Vorschlag. Gemeinsam mit Schramböck schlage er vor, „dass der Asylbescheid bei etwa 900 Altfällen erst nach dem Ende der Lehrausbildung ausgestellt bzw. vollzogen wird“. Er spricht von einer „pragmatischen Lösung“. Mit „Altfällen“ sind jene rund 900 jungen Asylwerber gemeint, die derzeit eine Lehre in Österreich absolvieren.