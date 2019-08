Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die deutsche Wirtschaftsleistung gab im zweiten Quartal um 0,1 Prozent nach © jotily - stock.adobe.com

„Die deutsche Wirtschaft schrumpft, die Gefahr einer Rezession steigt“ – dieser Befund dominiert seit gestern endgültig die Wirtschaftsberichterstattung in unserem Nachbarland. Tatsächlich wurde vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden für das zweite Quartal, also zwischen April und Juni, ein Rückgang der Gesamtwirtschaftsleistung (Bruttoinlandprodukt; BIP) von 0,1 Prozent errechnet. Per Definition ist eine sogenannte „technische Rezession“ dann gegeben, wenn das BIP einer Volkswirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sinkt.