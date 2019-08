Vor allem der mobile Datenverkehr fällt aus. Auch Mobilfunkdiskonter wie HoT sind betroffen. Am späten Nachmittag wurde bei Magenta betont: "Störungen großteils behoben".

Symbolbild © APA/Robert Jaeger

Der Telekom-Konzern Magenta (vormals T-Mobile) erlebt derzeit einen großflächigen Ausfall im Mobilfunknetz. Vor allem die mobilen Datenverbindungen fallen bei einzelnen Kunden immer wieder aus. Teilweise ist auch die Telefonie betroffen.

Der Ausfall erstreckt sich über das gesamte Magenta-Netz. Das bedeutet, dass auch Tele.Ring betroffen ist, ebenso wie Mobilfunk-Diskonter, die das Netz von Magenta nutzen wie HoT, erklärt Magenta-Sprecher Lev Ratner. Das Unternehmen arbeitet bereits an der Behebung der Störung, deren Ursache nicht bekannt ist.

Sprecher: "Störungen großteils behoben"

Am späten Nachmittag wurde seitens des Unternehmens betont, dass die Störungen "großteils behoben" seien. Sehr viele Kunden seien wieder online.

"Wir arbeiten mit Nachdruck daran, die Schwierigkeiten vollständig zu beheben", sagte der Sprecher. Wie viele Kunden von der Störung betroffen waren, konnte er nicht sagen. "Das wäre Spekulation." Es habe sich aber um Einzelfälle in ganz Österreich gehandelt - "wenn Sie und ich in einem Raum sind, kann es sein, dass einer von uns von der Störung betroffen ist und der andere nicht".

Was helfen kann, ist das Ein- und Ausschalten des Handys oder das Aktivieren und Deaktivieren des Flugmodus. Kunden, die nicht telefonieren können und die Service-Line dennoch erreichen wollen, können (sofern sie in einem Wlan sind) Magenta-Mitarbeiter auch via WhatsApp erreichen.