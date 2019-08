Facebook

Der Flughafen Laibach platzt aus allen Nähten © FRAPORT

Während die Regionalflughäfen in Südösterreich um ihre Anbindungen an den nationalen Hub in Wien über die AUA fürchten müssen, investiert die Frankfurter Fraport massiv in den Ausbau des von ihr 2014 übernommen Laibacher Flughafens. Der 1963 erbaute Terminal erwies sich zunehmend als Flaschenhals, erklärt Fraport Slovenija-Sprecherin Monika Jelacic der Kleinen Zeitung. Denn in Laibach jagt ein Passagierrekord den nächsten: 1,818 Millionen Passagiere waren es 2018, heuer verzeichnete „LJU“ bis 31. Juli 1,07 Millionen Passagiere, 3,5 Prozent mehr als im Zeitraum im Jahr davor. Seit 2014 ist der Flugverkehr in Laibach um fast 30 Prozent gestiegen.