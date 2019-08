Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Martin Meissner)

Den Streikbeschluss teilte die britische Pilotengewerkschaft Balpa (British Airline Pilots' Association) am Mittwoch mit. Demnach sprachen sich deren Mitglieder mit einer Mehrheit von 80 Prozent für fünf ganztägige Streiktage am 22. und 23. August sowie vom 2. bis 4. September aus.

Grund sind Streitigkeiten mit der irischen Fluggesellschaften über Renten, Bezahlung und andere Themen. "Wir haben kein förmliches Angebot von Ryanair bekommen und es ist zwingend, dass wir diesen Streit umgehend beilegen, um Streik zu verhindern", sagte Balpa-Generalsekretär Brian Strutton einer Mitteilung zufolge.

Ryanair ist in Österreich Eigentümerin von Laudamotion. In Wien drohen die Iren den Lauda-Mitarbeitern, sie durch polnische Leihpiloten zu ersetzen. Am Mittwoch fanden deshalb Betriebsversammlungen statt.