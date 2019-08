Kleine Zeitung +

Voestalpine Stellenabbau in Kindberg: Lösung für 80 Betroffene gefunden

Aufgrund der konjunkturellen Eintrübung setzt die Voestalpine den Sparstift an. Weitere Kündigungen beim Stammpersonal in Österreich sind aber nicht geplant. Für zwei Drittel der vom Abbau in Kindberg betroffenen Mitarbeiter wurde bereits eine Auffanglösung gefunden.