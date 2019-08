Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Robert Jaeger

Dass der Klimawandel in Österreich längst angekommen ist, zeigt der Blick auf die heimischen Äcker. Vor allem Sommergetreide leidet unter den zunehmenden Wetterextremen. Auch heuer waren die Nerven der Getreidebauern Ende April angespannt. Der Monat war viel zu trocken. Nur der ungewöhnlich nasse und kalte Mai konnte die Ernte retten, erklärt Franz Windisch, Verwaltungschef der Agrarmarkt Austria (AMA). Viele Landwirte reagieren inzwischen auf die neuen Witterungsbedingungen. „Kurzfristig hilft der Umstieg auf Wintergetreide“, erklärt AMA-Marktexperte Christian Gessl. Diese Sorten vertragen Trockenheit besser. So wird inzwischen auf rund 100.000 Hektar Wintergerste angebaut, 9000 mehr als noch 2018. Insgesamt werden heuer wohl 2,9 Millionen Tonnen Getreide geerntet werden – ohne Mais. Das ist ein Plus von zehn Prozent. Mit Mais werden es sogar fünf Millionen Tonnen.