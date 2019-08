Facebook

© Ecoforst

In südlichen Teilen Chiles ist „gerade Regenzeit“, erzählt Markus Krenn. „Da kann’s schon eine Zeit lang wie aus Kübeln schütten.“

Warum sich der steirische Unternehmer ausgerechnet mit südamerikanischen Niederschlagsmengen auseinandersetzt? Nun, die gehäufte Tropfenanzahl ist gewissermaßen Grundlage eines schnell wachsenden Geschäfts, nennt Krenns Firma Ecoforst Chile doch bereits als zweitgrößten Absatzmarkt. Spezialisiert sind Krenn & Co. auf Entwicklung und Fertigung innovativer Forst- und Waldgeräte, die bei schwierigen Bedingungen wie etwa feuchten Böden oder steilen Hängen besonders gut zur Geltung kommen sollen. Von derlei Herausforderungen wiederum gibt es in Chile ausreichend, ist doch in Summe ein Viertel der chilenischen Fläche, die das Doppelte von jener Deutschlands ausmacht, bewaldet.