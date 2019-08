Bis zu 35.000 Tonnen USA dürfen künftig mehr Rindfleisch in die EU exportieren

Innerhalb von sieben Jahren steigt die Menge, die die USA an hormonfreiem Rindfleisch jährlich in die EU liefern, auf bis zu 35.000 Tonnen. Diese Menge ist garantiert. Trump spricht von einem "immensen Sieg" in einem alten Streit.