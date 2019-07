Die Null-Zinsphase in der Eurozone wird noch einige Jahre fortgesetzt. Die „Hohe Kante“ am Sparbuch wird damit zum Verlustgeschäft. Doch Alternativen ohne Risiko gibt es nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Niedrige Zinsen macht Sparen unattraktiv. Alternativen sind nicht ohne Risiko © weyo - stock.adobe.com

Statt zu steigen, dürften Zinsen bald weiter gesenkt werden. Das machte EZB-Chef Mario Draghi klar. Während Kreditnehmer profitieren, gibt es für Sparer praktisch keine Zinsen mehr und die Inflation frisst langsam das Ersparte auf. Doch was ist die Alternative? Der Sparstrumpf unter der Matratze? Oder soll man doch investieren? Und in was? Immobilien, Aktien, Fonds, Gold?