Robotherethik„Was wäre, wenn der Roboter den Gasherd aufdrehte?“

Robotik-Experte Bernhard Dieber beschäftigt sich mit den ethischen Fragen des Roboter-Einsatzes. Warum er Saugroboter nie ins WLAN stellt und was er Konsumenten rät.

Bernhard Dieber © Bernhard Bergmann

Die wenigsten verbinden Roboter mit deren häufigster Anwendung in der Industrie, sondern denken oft an vermenschlichte Hightech-Wesen. Diese Vorstellung bereitet vielen Sorgen. Für Sie nachvollziehbar?

BERNHARD DIEBER: Auf jeden Fall. Wir gehen davon aus, dass Roboter einen sehr großen Teil unseres Alltags mitbestimmen und uns mitverändern werden. Es liegt in unserer Hand, das positiv gestalten zu wollen.