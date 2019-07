Smart Pampers "Lumi"Jetzt kommt die Windel mit der App

Pampers wird im Herbst die erste smarte Windel auf den Markt bringen. Es ist eine Wegwerfwindel, aber sie kann mit einem Sensor bestückt werden. Die Daten des Babys werden an eine App übermittelt, die auf das Smartphone geladen wird.

Smart Pampers "Lumi" kommt im Herbst auf den Markt © Pampers

Pampers hat am Donnerstag die "Lumi" vorgestellt, ein Windelsystem, das Daten über die Aktivitäten des Babys aufzeichnet und überträgt. Das Produkt sagt, wie lange das Baby geschlafen hat, wann die Windel gewechselt werden muss bzw. wann sie nass oder sehr nass ist. Die Windel an sich ist ein Wegwerfprodukt, das jeweils mit dem Sensor ausgestattet wird, der dann die Daten an die App überträgt, die man auf das Smartphone downloaden kann.

Über die App kann auch mitverfolgt werden, wann die Windel zum letzten Mal gewechselt wurde, wie lange das Baby wach war und wann es gefüttert wurde. Die App bietet auch Tipps von Experten von Pampers.

System hat auch Grenzen

Leider hat das System auch seine Grenzen. Die App registriert nur nasse aber nicht volle Windeln. Der Sensor muss alle drei Monate getauscht werden, und man muss die speziellen Lumi-Windeln von Pampers kaufen, damit das System funktioniert.

Vermarktet wird "Lumi" zusammen mit einem Videomonitor, der unter anderem Aufnahmen im Nachtmodus sowie Temperaturmessungen im Kinderzimmer erlaubt. Auch diese Informationen werden in die App gespeist.