Die Primus-Kolumne Von Seattle bis Saaz: Gründer, Geistesblitze und Garagen

Was haben Blue Tomato aus Schladming, Amazon aus Seattle, Walt Disney aus Hollywood, Niceshops aus Saaz-Paldau oder Hewlett-Packard aus dem Silicon Valley gemeinsam? Sie alle legten das Fundament ihrer Unternehmensgeschichte in einer Garage.

© Cristina Sampaio

Das größte Shopping-Event aller Zeiten“ feierte der Online-Riese Amazon dieser Tage nach eigenen Angaben mit dem sogenannten „Prime-Day“. Mehr als 175 Millionen Produkte seien von Prime-Mitglieder weltweit erstanden worden. Eine beeindruckende Zahl. Zweifellos. Eine Zahl, die wie viele andere im Amazon-Universum den globalen Giganten-Status eines Konzerns verdeutlicht, dessen Grundstein vor gerade einmal 25 Jahren gelegt wurde. Am 5. Juli 1994. In einer Garage in Seattle. Heute kann man im größten digitalen Warenhaus der Welt sogar Garagen kaufen.