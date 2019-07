Facebook

Am 17. Juli wird der World Emoji Day gefeiert. © Rawpixel.com - stock.adobe.com

Am 17. Juli 2019 wird zum sechsten Mal der World Emoji Day gefeiert. Da zum Beispiel bei Apple, Samsung und Google das Kalender Emoji den 17. Juli zeigt, ist seit 2014 der World Emoji Day an diesem Tag.

Emojis (japanisch für "Bildschriftzeichen) sind Pictogramme, die heutzutage vor allem über soziale Medien versendet und geteilt werden. Es gibt scheinbar zu jeder Situation und jedem Gefühl das passende Emoji. Erfunden wurden die Emojis in den 1990er Jahren als eine Art der Kurzschrift von Shigetaka Kurita, Mitarbeiter eines japanischen Mobilfunkanbieters.

Der World Emoji Day wurde von Emojipedia Gründer Jeremy Burge im Jahr 2015 ins Leben gerufen. Emojipedia ist eine Sammlung aller Emojis und deren Bedeutung und zeigt wie unterschiedlich sie auf verschiedenen Geräten, Browsern und Messengern aussehen

Anlässlich des World Emoji Days werden auch die World Emoji Awards in vier Kategorien verliehen: Best New Emoji, Most Anticipated Emoji, Excellence in Emoji, Emoji of the Year. Abstimmen kann man dazu auf Twitter über die eigene Seite der Emoji Awards.

Erkennen Sie was sich hinter den Emojis verbirgt? Schaffen Sie es, alles richtig zu beantworten:question: Wir haben anlässlich zum World Emoji Day sechs Songs, sechs Filme und drei bekannte TV-Serien in Emojis verwandelt! :thinking_face: Welchen Songtitel suchen wir? :musical_score: Welchen Songtitel suchen wir? :musical_score: Welchen Songtitel suchen wir? :musical_score: Welchen Songtitel suchen wir? :musical_score: Welchen Songtitel suchen wir? :musical_score: Welchen Songtitel suchen wir? :musical_score: Welchen Filmtitel suchen wir? :film_projector: Welchen Filmtitel suchen wir? :film_projector: Welchen Filmtitel suchen wir? :film_projector: Welchen Filmtitel suchen wir? :film_projector: Welchen Filmtitel suchen wir? :film_projector: Welchen Filmtitel suchen wir? :film_projector: Welche Serie suchen wir? :tv: Welche Serie suchen wir? :tv: Welche Serie suchen wir? :tv:

2018 wurde das "Nachdenkliche Gesicht" zum Emoji of the Year gewählt.

Auf der eigenen Website des World Emoji Days finden sich auch diverse Fakten und Statistiken über unsere Emoji-Nutzung.

Allein über den Facebook Messenger werden täglich über 900 Millionen Emojis ohne Text versendet. Mehr als 700 Millionen schmücken jeden Tag in Facebook Postings.

Auf Twitter ist das meist verwendete Emoji das lachende Gesicht mit Freudentränen. Auch über iOS wird dieses Emoji am häufigsten versendet.

2018 kamen 157 neue Emojis hinzu, so wuchs die Liste auf insgesamt 2.823 Emojis. Die zahl steigt weiter, Apple hat im Rahmen des World Emoji Days die kommenden Emojis für iOS 2019 veröffentlicht, darunter zum Beispiel ein Flamingo, ein Orang-Utan oder Waffeln.