Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz im Gespräch: Er wertet das politische Interregnum als „verlorene Monate“ für das Land. Die Ziele der Elektromobilität empfindet er als Träumerei. Und beim Skandalvideo aus Ibiza ist er unschlüssig, was armseliger sei: der Inhalt oder das Zustandekommen.

Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Dietrich Mateschitz freut sich. Der Red-Bull-Gründer ist wenige Tage nach dem Formel-1-Rennen in Spielberg mit seinem Motorsport-Engagement rundum zufrieden. „Die Formel 1 hat nach den langweiligen Darbietungen der Vergangenheit endlich wieder ein spannendes Rennen gebraucht“, meint der Unternehmer bei einem Treffen mit den Bundesländerzeitungen in der Steiermark. Dass darüber hinaus mit Max Verstappen ein Red-Bull-Pilot den Heim-Grand-Prix am Red-Bull-Ring gewonnen hat, war für ihn das Tüpfelchen auf dem i. Die Umweltdiskussionen rund um den Motorsport? „Man schüttet hier das Kind mit dem Bade aus. Ein Stau auf der Tangente verursacht mehr Schadstoffausstoß als viele Formel-1-Rennen zusammen. Man muss die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten“, sagt Mateschitz. Wenigstens auf der Rennstrecke soll es noch knattern und stinken dürfen.