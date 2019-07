Facebook

Glyphosat ©

Ja was jetzt? Seit Jahren beschäftigt der in der EU noch bis 2022 zugelassene Pflanzenwirkstoff Glyphosat Studienautoren, Gerichte, Polit-Debatten und Stammtische. Im Zuge des vorwöchigen Abstimmungsmarathons im Nationalrat ging alles plötzlich ganz schnell – und mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ, Jetzt und Neos wurde ein totales Glyphosat-Anwendungsverbot in Österreich bestimmt.

Nun fragen sich Anwender des Herbizids, (die bekannteste Marke ist „Round up“) von Kleingarten-Besitzern über die Landwirtschaft bis hin zu Kommunen oder Infrastruktur-Unternehmen, wann das Verbot in Kraft tritt und ob man es überhaupt noch verwenden darf.