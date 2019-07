In der Intersport-Gruppe gilt Österreich als Vorzugsschüler. Dennoch verlässt der langjährige Partner Bründl die Genossenschaft. Parallel steht derbritische Konzern JD Sports kurz vor seinem Markteintritt in Österreich.

Das Wachstum in der Outdoor-Branche ist europaweit ins Stocken geraten. © Höfler

Die Großwetterlage ist eingetrübt. Europaweit ziehen Gewitterwolken über den Outdoor-Markt. So vermeldete die European Outdoor Group, die Interessensvertretung der größten Sportartikelindustrie, im Rahmen der Outdoor-Messe in München erstmals ein Minus: Der Gesamtmarkt sei demnach im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 5,81 Milliarden Euro gesunken. Vor allem Österreich gilt als schwierig – nicht zuletzt aufgrund einer sich verdichtenden Händler-Landschaft. So eröffnet Ende nächster Woche in der Wiener Mariahilfer Straße mit dem britischen Konzern JD Sports der nächste Branchenriese einen Österreich-Ableger.