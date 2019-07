Analyse Pleiten und Durchstarter: Wie sich die Textilbranche neu erfindet

Vögele war die Spitze des Eisberges: Noch nie gab es so viele Pleiten im Modehandel wie derzeit. Gleichzeitig pumpen Konzerne Millionen in Filialen und Vertriebskonzepte.

Die Textilbranche befindet sich im Umbruch © APA/GEORG HOCHMUTH

Bei Charles Vögele sind die Filialen dicht. 57 waren es zuletzt in Österreich. Wie viele der 394 Beschäftigten, 100 davon in der Steiermark, nach der Konkurseröffnung am 4. Mai einen neuen Job gefunden haben, ist noch unklar. Im Handel werden ständig Fachkräfte gesucht, doch stecken andererseits auch die Mitbewerber in großen Umbrüchen.