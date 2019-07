Wer ist Herbert Eibensteiner?Die Voestalpine bekommt heute einen neuen Chef

Ein neuer Lenker für 52.000 Mitarbeiter: Herbert Eibensteiner löst Langzeitchef Wolfgang Eder an der Spitze der Voestalpine ab. Ein Porträt.

Neo-Chef Herbert Eibensteiner und Ex-Boss Wolfgang Eder © APA/GEORG HOCHMUTH

Heute geht beim österreichischen Industrie- und Technologieflaggschiff Voestalpine eine Ära zu Ende: Nach 41 Jahren, davon fast ein Vierteljahrhundert im Vorstand und 15 Jahren an der Spitze übergibt Wolfgang Eder in der Hauptversammlung den Vorstandsvorsitz. Mangelnde Erfahrung kann man freilich auch seinem Nachfolger Herbert Eibensteiner nicht attestieren, wie ein Blick in den Lebenslauf untermauert.