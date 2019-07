Anheuser-Busch Bierkonzern sorgt heuer für den weltgrößten Börsengang

Facebook

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch mit Marken wie Budweiser, Corona oder Stella Artois will beim Börsengang seines Asien-Geschäfts in Hongkong bis zu 9,8 Milliarden Dollar (8,6 Milliarden Euro) einnehmen. Die Aktien werden in einer Preisspanne zwischen 40 und 47 Hongkong-Dollar (zwischen 4,5 und 5,3 Euro) pro Stück angeboten.

Börsendebüt Mitte Juli geplant

Nach dem Gang aufs Parkett könnte das Asien-Geschäft Budweiser Brewing Company APAC auf einen Börsenwert von 63,7 Milliarden Dollar kommen. Es wäre der weltgrößte Börsengang des heurigen Jahres - selbst wenn die Aktien am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben werden. Der bisher größte IPO 2019 war der des Fahrdienstvermittlers Uber mit Einnahmen von 8,1 Milliarden Dollar. Das Börsendebüt in Hongkong ist für den 19. Juli geplant.