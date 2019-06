CO2-Ziele und neue Richtlinien Worauf bei der thermischen Sanierung künftig zu achten ist

Facebook

© KLZ/Jürgen Fuchs

In Sachen Klimaschutz hat sich die EU, und damit auch Österreich, ehrgeizige Ziele gesetzt. Der Ausstoß von CO2 soll um 40 Prozent reduziert werden. Neben dem Verkehr soll vor allem der Gebäudesektor dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. 40 Prozent der Emissionen werden durch Heizen und Kühlen der Gebäude verursacht. Auch weil 75 Prozent der Gebäude in der EU nicht energieeffizient sind, das betrifft vor allem ältere Bauwerke. Nur 0,4 bis 1,2 Prozent der Häuser werden jährlich saniert. Österreich will diesen Wert auf zwei Prozent erhöhen.