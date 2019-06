Taxis, Uber & Co.Ein neues Gewerbe und viele offene Fragen

Taxis und Mietwagen wandern in ein Gewerbe. Die Neos wollen deswegen klagen, Taxischreck Uber baut auf die Novelle der Gesetzesnovelle – und entscheidet diese Tage, ob es in Graz weitergeht.

In Wien demonstrierten die Taxler bereits mehrmals gegen Uber © APA

Martin Essl hat bereits viel gesehen. Eine Dekade lebte der gebürtige Obersteirer in den USA, dazu noch eine Zeit lang in Asien und Deutschland. Er habe sich deswegen auch angewöhnt, „Hochdeutsch zu sprechen“, lässt Essl schmunzelnd wissen. In Tagen wie diesen aber benötigt der Österreich-Chef des US-Fahrdienstvermittlers Uber wieder besonders viel Gespür für Stimmungslagen im Heimatland. Hoch emotional und teils verworren läuft nämlich eine Debatte ab, die am Fundament des in bereits weltweit 700 Städten tätigen Uber kratzt.